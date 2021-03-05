Лукашенко назвал основную цель оппозиции и вспомнил о рухнувшей Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну, и основная их цель — глава государства. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова — это президент. Вот и вся их политика», — сказал он.

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Лукашенко считает, что оппозиция делает все для того, чтобы сломать страну. «Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Белоруссия еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить», — резюмировал президент.

Ранее Лукашенко рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну. По его словам, 2021 год будет очень непростой, в обществе есть «некоторое недопонимание процессов развития Белоруссии». Кроме того, внутренние и особенно внешние силы хотят дестабилизировать обстановку, сказал президент.

Он отметил, что сигналы и конкретные действия идут из-за рубежа. «К счастью, мы обнаружили все эти центры, знаем всех этих змагаров и беглых. Но знать мало, этому надо противостоять», — заключил президент.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.