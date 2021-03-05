Лукашенко сообщил о найденном в Белоруссии арсенале с тротилом

Правоохранительные органы Белоруссии нашли у «группы людей» арсеналы с тротилом и пластидом, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Его цитирует БЕЛТА.

«Это не Автуховича группа (террористическая группировка Николая Автуховича, деятельность которой в конце 2020 года пресекли в Белоруссии — прим. «Ленты.ру»). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в ближайшее время Комитет государственной безопасности расскажет подробности задержания группировки.

Сюжет об обнаружении предполагаемой террористической группы был показан в эфире Общенационального телевидения Белоруссии 8 декабря. В организации взрыва служебного автомобиля и поджога дома одного сотрудников милиции обвинили 57-летнего предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича и шесть его знакомых. Никто из них не признал свою вину.

Позже Лукашенко заявил, что «террористы» планировали устраивать нападения по всей стране и тоннами завозили оружие с Украины. По его словам, операцию по их задержанию проводили «чекисты с милицией», силовиков должны были представить к государственным наградам.