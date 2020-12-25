Лукашенко рассказал о раскрытой в Белоруссии террористической группе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытая спецслужбами 8 декабря «террористическая группа» планировала устраивать нападения по всей стране и тоннами завозила оружие из Украины, передает БЕЛТА.

По его словам, речь идет о так называемой «группировке Автуховича» из семи человек, которую подозревают в поджоге дома одного из милиционеров и подрыве машины. Сейчас ее участники находятся под стражей. «Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину», — сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что операцию по их задержанию проводили «чекисты с милицией» и пообещал представить этих сотрудников к государственным наградам. Он добавил, что недооценивал группировку, так как не представлял всего масштаба ситуации. «Ох нам бы Новый год был», — заключил президент.

Сюжет о задержании предполагаемой террористической группы был показан в эфире Общенационального телевидения Белоруссии 8 декабря. В организации взрыва служебного автомобиля и поджога дома одного сотрудников милиции обвинили 57-летнего предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича и шесть его знакомых. Никто из них не признал свою вину.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.