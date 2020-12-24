Хакеры взломали систему белорусских приставов и оставили послание от «Санты»

Белорусские хакеры взломали внутреннюю электронную систему отделов принудительного исполнения (аналог судебных приставов) министерства юстиции республики и начали транслировать политический видеоролик. Видео размещено на YouTube-канале портала Tut.by.

По данным издания, инцидент произошел еще 22 декабря, когда в отделениях ведомства внезапно перестали исправно функционировать рабочие компьютеры, а из баз данных пропали документы. Позже на экранах у силовиков начал транслироваться видеоролик с человеком в костюме Санта-Клауса и маске Гая Фокса. Он оставался включенным в течение нескольких часов.

«Некоторые [из вас] спокойно забирают зарплаты и пенсии у осужденных по статье 23.34 (КоАП Белоруссии) в то время, как пенсионера, который пережил Великую Отечественную войну, судят за одиночный пикет», — говорится в послании к приставам. На видео неизвестный также заявил, что хакеры скачали терабайты личных данных исполнителей и отчетов о выполнении планов по задержаниям.

«Санта-Клаус» отметил, что восхищен сотрудниками правоохранительных органов, которые тайно помогают протестующим. Он пожелал приставам в Новом году оставаться честными по отношению к своим детям и родителям. «Но мы никогда не забудем 2020-й год и не допустим его повторения», — сказал он.

Отмечается, что сейчас все сервисы отделов судебных исполнителей Белоруссии работают исправно. Пресс-служба ведомства в свою очередь признала наличие технических неполадок, которые произошли в результате взлома.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.