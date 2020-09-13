Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы

Объединение хакеров и IT-разработчиков Белоруссии пригрозило президенту страны Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если продолжатся задержания протестующих. Свое обращение они опубликовали в Telegram-канале «Кибер Партизаны».
Авторы заявили главе государства, что если до 13 сентября не прекратятся аресты и он не покинет свой пост, «Беларусь забудет что такое налоги».
«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам. Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?» — спрашивают хакеры и угрожают в том числе «убить рубль» и начать блокировать счета близких друзей Лукашенко.
IT-разработчики также требуют президента выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом.
В Белоруссии более месяца проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны сотни человек, известно о четырех погибших.