Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и добавили Лукашенко в список разыскиваемых

Хакеры взломали сайт министерства внутренних дел Белоруссии и добавили Александра Лукашенко и главу ведомства Юрия Караева в список разыскиваемых. Об этом сообщает Belsat в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало скриншоты. На сайте МВД указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Действующего президента обвинили также в «узурпации власти».

Сейчас сайт ведомства не открывается, ведутся работы по восстановлению его функционала.

2 сентября хакерская атака была совершена на сайт управления делами президента Белоруссии. На главной странице ресурса появились фотографии руководителя ведомства Виктора Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом, который использует оппозиция.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».