Лукашенко призвали уйти с тропы войны

Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал действующую власть освободить задержанных членов объединения и перейти к диалогу. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Координационного совета.

«[Действующему президенту Александру] Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог. Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров. Пока не поздно», — говорится в сообщении.

В совете считают, что аресты, возбуждение уголовных дел, а также шельмование и запугивание недовольных являются «сигналами войны». Объединение заявило о необходимости остановить давление и приступить к разрешению назревших конфликтов и угроз.

3 сентября сообщалось, что членам президиума Координационного совета Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому продлили арест на 15 суток.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».