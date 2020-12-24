В белорусской милиции заявили о безопасности ударов дубинкой

В белорусской милиции утверждают, что удары дубинкой при разгоне акций протеста безопасны. Об этом заявил начальник ГОВД Пинска Дмитрий Коровяковский, передает Tut.by.

По его словам, люди путают жестокое и жесткое задержание. Жестокость — это применение силы к человеку, который обездвижен, в наручниках или находится в здании ОВД. Это недопустимо, подчеркнул Коровяковский.

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«Но когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание», — добавил он.

Коровяковский заявил, что «лидеров» акций задерживали жестко. «Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того», — добавил он.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после президентских выборов. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко, новых выборов и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов.

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