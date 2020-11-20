В Гродно взорвали машину милиционера из «черных списков» силовиков от оппозиции

В Гродно взорвали машину милиционера из «черных списков» силовиков, размещенных на оппозиционных ресурсах в интернете. Сообщение доступно в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) Белоруссии.

В заявлении СК приводится информация о том, что около 01:30 по местному времени в милицию поступило сообщение о громком хлопке. Поврежден автомобиль 41-летнего гражданина, установлены признаки взрыва.

«Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов», — сообщает следствие.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 УК Белоруссии («Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом»).

13 ноября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о создании так называемого Народного трибунала. Целями организации являются работа по признанию президента Александра «Лукашенко и его пособников террористической организацией» и накопление доказательств преступной деятельности властей. Также Тихановская заявила, что силовики, которые посодействуют этой работе, получат амнистию в случае смены власти в Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных итогов президентских выборов. Победителем объявлен Александр Лукашенко, он занимает этот пост с 1994 года. Протестующие считают результаты сфальсифицированными.

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