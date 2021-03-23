На Украине задержали отсидевшего в России бойца ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Харьковской области задержан бывший боец самопровозглашенной народной республики (ЛНР), ранее отсидевший тюремный срок в России.

«В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении СБУ.

По данным Киева, сторонник ЛНР был ранен, лечился в России, а затем был приговорен к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков. После отбытия наказания он вернулся на Украину.

Задержанный подозревается в терроризме и незаконном обращении с оружием и взрывчаткой. Дома у него нашли гранаты.

Часть Донецкой и Луганской области провозгласили независимость в 2014 году после смены власти на Украины. Киев обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.