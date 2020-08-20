Бывший премьер ДНР оценил возможную попытку СБУ похитить его

Люди, имеющие отношение к руководству ситуацией в Донбассе, всегда находятся в опасности. Об этом в разговоре с «Московским комсомольцем» заявил бывший премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай, оценивая возможную попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить его.

«Мы находимся на своей земле — и тогда, когда мы на территории России, и тогда, когда мы в Донбассе. Так что бог не выдаст, свинья не съест. А если попытается съесть, то подавится», — добавил он. Бородай также считает историю с СБУ и попыткой похищения еще одним доказательством того, что «война никоим образом не закончена и что власть нынешней Украины, которая олицетворяется господином [Владимиром] Зеленским, по отношению к русским людям, российскому государству и русскому миру настроена предельно агрессивно».

Также экс-премьер ДНР сообщил о подозрениях, что украинская спецслужба могла похитить сразу нескольких человек. «Что касается конкретных фигурантов, то я такой информации дать не могу», — подчеркнул Бородай.

О том, что СБУ собиралась похитить бывшего главу правительства ДНР, ранее 20 августа сообщал Telegram-канал WarGonzo. Также среди возможных «жертв» службы назывались экс-начальник контрразведки Минобороны ДНР Сергей Дубинский и экс-министр республики обороны Игорь Гиркин (Стрелков).

Позже в СБУ отвергли обвинения в попытке похищения людей. «Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков», — говорилось в сообщении.

Утром 20 августа стало известно, что сотрудники ФСБ России помешали СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Сообщалось, что наемники, помимо похищения, планировали совершить в России серию убийств. Организаторами и координаторами группы были украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, являющиеся внештатными сотрудниками СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.