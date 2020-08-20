СБУ ответила на заявление ФСБ о попытке похищения лидера ополчения Донбасса

Служба безопасности Украины (СБУ) ответила на заявление ФСБ России о попытке украинских спецслужб похитить лидера ополчения Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СБУ информацию назвали фейковой. «Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства также отметила, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса, должно быть привлечено к ответственности, которая предусмотрена украинским законодательством. «Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме», — резюмировали в СБУ.

Ранее 20 августа стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Сообщалось, что наемники, помимо похищения, планировали совершить в России серию убийств и похищений людей. Организаторами и координаторами группы являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, являющиеся внештатными сотрудниками СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для выполнения своих целей украинцы сформировали две группы из членов российской преступной группы, которым заплатили 50 тысяч долларов в качестве аванса. Общая сумма выплат криминальных элементам, привлеченным к операции должная была составить 200 тысяч долларов.