На Украине заявили о попытке России украсть чертежи «секретного» танка

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Харькове гражданина, который якобы пытался завладеть чертежами «секретного» танка Т-84БМ «Оплот» и передать их России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении утверждается, что задержанный является «агентом разведки», завербованным представителями Генштаба Вооруженных сил России для кражи технической документации по разработке и производству танка. Отмечается, что мужчина якобы попытался привлечь к своему «заданию» сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения, занимающегося разработкой танка. «Под контролем оперативников СБУ "агент" получил от работника бюро образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии "представителю российских спецслужб"», — уточнили в пресс-службе.

Так называемого «агента» задержали «по горячим следам» в момент передачи материалов, доступ к которым ограничен. В отношении украинца возбудили дело по статье «Государственная измена».

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта». «Оплот» принят на вооружение в 2000 году, всего изготовлено 10 таких машин.