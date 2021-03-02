Зампрокурора на транспорте Москвы объявили в международный розыск за взятку

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск заместителя столичного прокурора на транспорте Дмитрия Листопада. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей принято по ходатайству следствия. Обвиняемый находится в розыске в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2019 году Листопад отпустил пассажира, который был задержан в московском аэропорту Внуково за незаконный провоз 315 тысяч евро, передает Telegram-канал Mash. Прокурор выполнил просьбу генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка.

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Генерал, возглавлявший управление таможенного дознания ФТС, был задержан сотрудниками ФСБ 24 декабря 2019 года. Вместе с ним под следствием оказались заместитель Алексей Серебро и несколько высокопоставленных таможенников. Их заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они помогли избежать уголовной ответственности за контрабанду наличности супруге посла России в Кении и некоему пассажиру — оба были задержаны на границе с крупными суммами незадекларированных денег.

17 февраля Мещанский суд Москвы изъял у Кизлыка и его супруги имущество на 153 миллиона рублей в пользу государства, приобретенное на незаконные доходы. Речь идет о наличности на сумму 89 миллионов рублей, двух золотых слитках и одного серебряного, ювелирных изделиях, часах и ручках люксовых марок общей стоимостью 32 миллиона рублей. Кроме того, у Кизлыка конфисковали иконы, представляющие культурную ценность.

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что генерал состоял на государственной службе с 1984 года, его жена длительное время не работает. Их доход с 2001 по 2019 год составил 34,7 миллиона рублей. Выявлено явное несоответствие доходов супругов Кизлыков и стоимости имущества, которым они владеют, в связи с чем оно подлежит конфискации в пользу государства в соответствии с антикоррупционным законом.