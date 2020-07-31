У российского генерала решили конфисковать часы и ручки на 32 миллиона рублей

Генпрокуратура подала иск против бывшего начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Исковое заявление об обращении в доход государства имущества генерала на общую сумму более 121 миллиона рублей направлено в Мещанский суд Москвы. В нем говорится о конфискации наличности в рублях и иностранной валюте на сумму 89 миллионов рублей, двух золотых слитков и одного серебряного, ювелирных изделий, часов и ручек люксовых марок общей стоимостью 32 миллиона рублей. Кроме того, прокуратура намерена изъять у генерала иконы, представляющие культурную ценность.

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В ходе проверки было установлено, что Кизлык состоял на государственной службе с 1984 года, его супруга длительное время не работает. Их совокупный доход с 2001 по 2019 год составил 34,7 миллиона рублей. Выявлено явное несоответствие доходов супругов Кизлыков и стоимости имущества, которым они владеют, в связи с чем оно подлежит конфискации в пользу государства в соответствии с антикоррупционным законом.

Кизлык, возглавлявший управление таможенного дознания ФТС, был задержан сотрудниками ФСБ 24 декабря 2019 года. Вместе с ним под следствием оказались заместитель Алексей Серебро и несколько высокопоставленных таможенников. Их заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они помогли избежать уголовной ответственности за контрабанду наличности супруге посла России в Кении и пассажиру, пойманным с крупными суммами незадекларированных денег.

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