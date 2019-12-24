Генерала с заместителем задержали после масштабных обысков в российской таможне

Задержан начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык в результате масштабных обысков в главном офисе Федеральной таможенной службы (ФТС) и двух подмосковных таможнях. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, на допрос доставлены заместитель генерала Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен. У них изъяли документы и электронные носители информации.

Следственный комитет и ФСБ проводили следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления должностными полномочиями в руководстве ФТС и его областных подразделениях. Оно может быть связано с делом о получении многочисленных взяток: 10 человек, включая заместителей начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и №4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово» Константина Баграева и Олега Шевченко, задержали летом. По версии следствия, с ноября 2018 года по март 2019-го участники преступной группы получали от одной до трех тысяч долларов от пассажиров аэропорта за провоз незадекларированных товаров и наличности.

Источник газеты предполагает, что руководство получало откаты со мздоимства.

«Коммерсантъ» отмечает, что Кизлык пришел в управление расследований ФТС в 2007 году из прокуратуры. В надзорном ведомстве он занимал должность прокурора Рязанской области с 1996 по 2001 год, а затем шесть лет возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в органах внутренних дел Генпрокуратуры.

В ФТС подтвердили обыски, отметив, что следственные действия проводятся в отношении отдельных ее сотрудников.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Александру Кизлыку и Алексею Серебро, сообщила РИА Новости представитель Басманного суда Москвы Ирина Морозова. По ее словам, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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