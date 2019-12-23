Силовые структуры
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Россияне раскрыли планы на новогодние каникулы
Путин оценил железнодорожное движение на Крымском мосту
Крупнейшую в истории Белоруссии партию героина сняли на видео
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Российские власти собрались запретить снюс
Хулиганы заставили одноклассника-вегана есть траву с газона
В России рассказали про ядерный «удар возмездия» по США
США обозначили условия снятия с России «санкций из ада»
Новости партнеров

Следователи СКР пришли с обысками в органы Федеральной таможенной службы

Перейти в «Мою Ленту»

Следователи Следственного комитета России (СКР) проводят обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом в понедельник, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски проходят в управлении дознания ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможне в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве. На данный момент никто не задержан.

17 декабря сообщалось, что в конце 2018 года сотрудник российской таможни получил взятку в 11 миллионов рублей от предпринимателя, пообещав тому решить вопрос о непривлечении руководителей коммерческой организации к уголовной ответственности. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский таможенник попался с 11 миллионами рублей
Высокопоставленный российский таможенник раскрыл причину побега в Киев
Таможенников из Домодедово заманили на награждение и задержали за взятки
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0222 декабря
Сергей Ряховский

«Я еще вернусь»

Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
13:23Сегодня

Россиянин убил своих родителей и покончил с собой

12:37Сегодня

Российские сержанты получили сроки за избиение до смерти рядового

11:58Сегодня

Влияние Шакро Молодого положило конец конфликту между ворами в законе

Силовые структуры01:2720 декабря

Вечер чекиста

Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?
11:33Сегодня

Грузинский вор в законе Каха Руставский останется в Европе пожизненно

11:15Сегодня

Оперативники ФСБ пришли к полицейскому начальнику из-за поддельного алкоголя

00:25Сегодня

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Силовые структуры00:0319 декабря

«Не такой он человек, чтобы убивать бесплатно»

Как прокурор попросила главного киллера России об убийстве. А он выполнил заказ, но не взял денег
21:3522 декабря

Полковник-миллиардер Захарченко получил выговор за непосещение столовой

17:0722 декабря

Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла

16:1422 декабря

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

Россия
Две российские девочки решили покататься на санках и утонули
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Имена семерых российских разведчиков рассекретят
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Раскрыто местонахождение Путина во время стрельбы на Лубянке
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
Детский омбудсмен раскрыла судьбу мальчика с вросшей в колени гречкой
Все материалы
Мир
Пропавшего два года назад мальчика спасли из чулана у педофила
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
МИД пообещал ответ на санкции против «Северного потока-2»
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
США обозначили условия снятия с России «санкций из ада»
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Лавров заявил о принятии российского Крыма «серьезными людьми» на Западе
Все материалы
Бывший СССР
Крупнейшую в истории Белоруссии партию героина сняли на видео
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Украинцы назвали событие года
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Литва обвинила Россию в переписывании истории после слов Путина
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
На Украине опровергли экстрадицию азербайджанского оппозиционера
Все материалы
Экономика
Китай перечислил уступки в торговой войне с США
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Появились новые подробности российского мегапроекта
Михаил ГуцериевЧужая игра
С чем связаны обыски в компаниях Михаила Гуцериева
Названо главное отличие хорошей елки
Все материалы
Силовые структуры
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Сергей Ряховский«Я еще вернусь»
Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На московской свадьбе открыли стрельбу
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам
Все материалы
Наука и техника
В России рассказали про ядерный «удар возмездия» по США
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Взрывающийся Samsung Galaxy Note 7 признали величайшим провалом десятилетия
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
В России признали бесперспективность «Ангары»
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
Дрон на спирте поставил рекорд в воздухе
Все материалы
Спорт
Гвардиола пообещал поместить игроков «Манчестер Сити» в холодильник
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Валуев заговорил о следе «зассавшего» в начале войны Сталина в истории страны
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Билеты на первый бой Макгрегора после возвращения разошлись за один день
«Лисы» в городе
Битва «Сити» с «Лестером» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Боец MMA бросил соперника на пол и сломал ему руку
Все материалы
Культура
Российских зрителей «Ведьмака» разозлили чернокожие эльф и дриада
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Представитель Заворотнюк прокомментировала блокировку счетов ее мужа
Долго гнать велосипед
Китайский пенсионер стал звездой, снимая гигантские кладбища байков
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать нашла способ честно объяснить ребенку смерть и прославилась в сети
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
YouTube оказался под угрозой вечной блокировки
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома 2» из-за правки о Трампе
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
Парень из мести намяукал на кота в туалете и перепугал животное
Все материалы
Ценности
Названа самая модная одежда года
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Невесту пристыдили в сети за чересчур глубокое декольте
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе бикини
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Умер модельер Эммануэль Унгаро
Все материалы
Путешествия
Самолет выкатился за посадочную полосу в российском аэропорту
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Турист потрогал женщину-офицера за ягодицу и пошел под суд
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Европейская авиакомпания ввела проездные на свои рейсы
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Россияне стали меньше путешествовать
Все материалы
Из жизни
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Российские ветеринары спасли жизнь таракану
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Мать делала с ребенком домашнее задание и чуть не умерла
Партнерский материал
Кошелек или жизнь
Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Все материалы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Быстрейший внедорожник в мире
Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары
Vario Perfect 1200: дворец на колёсах за 100 миллионов
Видео: что такое «моторхоум» миллиардер-класса
Названы российские цены на обновленный Jaguar F-Type
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года
В России Mercedes-Benz G-Class сбросили с вертолета и сняли на видео
Все материалы
Дом
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
В Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
В Сбербанке пообещали снижение ставок по ипотеке
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Малышева показала квартиру в Лондоне
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы