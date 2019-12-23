Следователи СКР пришли с обысками в органы Федеральной таможенной службы

Следователи Следственного комитета России (СКР) проводят обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом в понедельник, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски проходят в управлении дознания ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможне в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве. На данный момент никто не задержан.

17 декабря сообщалось, что в конце 2018 года сотрудник российской таможни получил взятку в 11 миллионов рублей от предпринимателя, пообещав тому решить вопрос о непривлечении руководителей коммерческой организации к уголовной ответственности. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru