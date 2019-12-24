Названа причина обысков в российской таможне

Обыски в центральном офисе Федеральной таможенной службы (ФТС) России, а также на Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении бывшей сотрудницы транспортной полиции. Об этом «Известиям» сообщил источник в ФТС.

По версии следствия, покровительствовала нелегальному трафику заместитель начальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Нина Сальникова. Она находятся под домашним арестом.

Другой источник издания подтвердил, что дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»). По его словам, скорее всего, сотрудников таможни подозревают в согласовании решения о переквалификации дел в отношении пассажиров, которые перевозили незадекларированную валюту. «Преступления были выявлены в ходе расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами», — уточнил собеседник «Известий».

Еще один источник рассказал, что делом занимаются в центральном аппарате Следственного комитета России. Также он подтвердил, что преступления связаны с транзитом контрабандной валюты.

Об обысках в органах ФТС стало известно накануне, 23 декабря. Сообщалось, что на тот момент никто не задержан.

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