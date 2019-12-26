Раскрыта круговая порука в деле генерала российской таможни с золотыми слитками

К аресту генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка и его подчиненных привела, по версии следствия, круговая порука. Изданию «Фонтанка» стали известны подробности из уголовного дела высокопоставленных сотрудников таможни.

В июле 2018 года москвич по фамилии Степанов, вылетавший в Черногорию, был задержан в аэропорту Внуково с незадекларированными 324 тысячами евро. По версии следствия, заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте якобы попросил заместителя Кизлыка Алексея Серебро в управлении таможенного дознания назначить Степанову наказание в виде штрафа ниже низшего предела по административному делу о недекларировании валюты.

Поскольку прокурор надзирает за деятельностью таможенников, Кизлык и Серебро выполнили его просьбу — Степанова оштрафовали на 5,8 миллиона рублей и вернули валюту. Его могли приговорить к штрафу до 15-кратной суммы, то есть более 300 миллионов рублей, или отправить в колонию на четыре года.

Второй эпизод обвинения в деле Кизлыка и других таможенников связан с супругой посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Ее задержали в аэропорту Домодедово в июне 2019 года с 42 тысячами долларов.

Через пару дней Кизлыка попросили минимизировать последствия для посольской жены. По версии следствия, генерал, желая расположить к себе Максимычева и заполучить полезное знакомство с дипломатом, дал устное указание замначальника Домодедовской таможни Черкашину вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против супруги посла. Соответствующее решение вынес дознаватель по особо важным делам Андрей Шурыгин. Он и Черкашин также стали фигурантами таможенного дела о злоупотреблении должностными полномочиями наряду с Кизлыком. В октябре 2019 года в отношении жены Максимычева возбуждено уголовное дело по контрабанде наличности.

В материалах уголовного дела против таможенников имеются данные прослушки. Кроме того, как стало известно «Фонтанке», за генералом и его подчиненными вели наблюдение в их служебных кабинетах.

24 декабря сообщалось, что у арестованного Кизлыка в ходе обысков было изъято более 78 миллионов рублей в долларах и евро, а также золотые слитки и часы люксовых марок. Объяснить происхождение такого богатства генерал не смог.

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