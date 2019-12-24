В деле генерала таможни появилась контрабанда жены посла России в Кении

Арестованный за покровительство контрабандистам генерал Федеральной таможенной службы Александр Кизлык помог жене посла России в Кении ввезти в страну крупную сумму в долларах. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, в деле Кизлыка появился эпизод с покровительством супруге посла, которая пыталась пронести через зеленый коридор 50 тысяч долларов. Отмечается, что женщина избежала уголовной ответственности благодаря генералу.

24 декабря сообщалось, что у арестованного Кизлыка в ходе обысков было изъято более 78 миллионов рублей в долларах и евро, а также золотые слитки и часы люксовых марок. Объяснить происхождение такого богатства Кизлык не смог. Решением суда он был арестован на два месяца — до 22 февраля.

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