У российского генерала изъяли имущество на 153 миллиона рублей

Мещанский суд Москвы изъял у бывшего начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в коррупции, имущество на 153 миллиона рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества Кизлыка и его супруги в виде денежных средств, ценностей и недвижимости.

Ранее сообщалось, что в своем исковом заявлении Генпрокуратура просила о конфискации наличности на сумму 89 миллионов рублей, двух золотых слитков и одного серебряного, ювелирных изделий, часов и ручек люксовых марок общей стоимостью 32 миллиона рублей. Кроме того, прокуратура была намерена изъять у Кизлыка иконы, представляющие культурную ценность.

В ходе проверки было установлено, что Кизлык состоял на государственной службе с 1984 года, его жена длительное время не работает. Их доход с 2001 по 2019 год составил 34,7 миллиона рублей. Выявлено явное несоответствие доходов супругов Кизлыков и стоимости имущества, которым они владеют, в связи с чем оно подлежит конфискации в пользу государства в соответствии с антикоррупционным законом.

Генерал, возглавлявший управление таможенного дознания ФТС, был задержан сотрудниками ФСБ 24 декабря 2019 года. Вместе с ним под следствием оказались заместитель Алексей Серебро и несколько высокопоставленных таможенников. Их заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они помогли избежать уголовной ответственности за контрабанду наличности супруге посла России в Кении и некоему пассажиру — оба были задержаны на границе с крупными суммами незадекларированных денег.