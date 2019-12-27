Стали известны подробности дела российского генерала с золотыми слитками

Глава управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык находился в разработке ФСБ полгода. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, спецслужбы слушали и постоянно наблюдали за генерал-лейтенантом. Все действия генерала за это время — как на службе, так и в личной жизни — будут тщательно изучены, в результате чего в деле Кизлыка могут появиться десятки новых эпизодов.

«В этом деле будет много неожиданных поворотов», — отметил собеседник издания, добавив, что большинство оперативных материалов до сих пор засекречены.

По его словам, те эпизоды преступной деятельности, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела, — лишь формальная мелочь.

Источник объяснил, что задержания на таможне лиц с крупными суммами наличности — почти всегда результат длительных оперативных разработок.

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«Никто не будет выдергивать из зеленого коридора супругу дипломата, если не уверен, что в багаже есть контрабанда. Да и вообще, в современном цифровом мире положить в багаж пачки наличных можно только ради того, чтобы избавиться от жены», — считает он.

Собеседник рассказал, что генерал Кизлык много лет курировал дознание в ФТС и следствие на транспортной милиции, поэтому прекрасно знает все труднодоказуемые способы контрабанды, в том числе контрабанды наличных.

«Он один из лучших специалистов по расследованию преступлений на таможне и по способам незаконных перевозок, в том числе с использованием цифровых технологий. Знает Кизлык и способы контрабанды нефти и газа. Поэтому его задержание можно считать ударом по системе борьбы с контрабандой», — заключил источник.

Кизлыка с заместителем Алексеем Серебро задержали 24 декабря по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По делу также проходят несколько высокопоставленных таможенников. По версии следствия, они помогли избежать уголовной ответственности за контрабанду наличности супруге посла России в Кении и пассажиру, пойманным с крупными суммами незадекларированных денег.

24 декабря сообщалось, что у арестованного Кизлыка в ходе обысков было изъято более 78 миллионов рублей в долларах и евро, а также золотые слитки и часы люксовых марок. Объяснить происхождение такого богатства генерал не смог.

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