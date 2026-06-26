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19:02, 26 июня 2026Моя страна

Лучшие голоса мира соберутся на Байкале

Бурятия соберет лучшие голоса мира на фестиваль «Притяжение Байкала»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Katvic / Shutterstock / Fotodom

В июле на берегу Байкала соберутся исполнители из разных стран мира. Международный фестиваль «Притяжение Байкала» объединит артистов, которые представят национальную музыку своих народов и исполнят произведения русских композиторов. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Бурятия.

На сцену выйдут музыканты из Китая, Монголии, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и России. Вместе с ними выступит Всероссийский оркестр национальных инструментов народов России под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко.

Отмечается, что фестиваль станет площадкой для культурного обмена и укрепления дружеских связей между странами. Зрителей будут ждать традиционные народные композиции, так и известные произведения русской музыкальной культуры в необычном исполнении.

Художественным руководителем проекта стала народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова.

Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры России с 6 по 12 июля.

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