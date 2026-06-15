Российский город проведет собственную Неделю моды

В Омске впервые пройдет Неделя моды

Омск впервые проведет собственную Неделю моды. Омская Арт-резиденция обнародовала полную программу фэшн-марафона, который обещает стать одним из ярчайших событий программы Культурная столица России — 2026, пишет «Российская газета».

Сибирская неделя моды будет состоять из традиционных для модной индустрии мероприятий: показов, лекций, мастер-классов и выставок. Она пройдет с 29 июня по 5 июля.

Гости Недели моды смогут получить профессиональный разбор портфолио, поучаствовать в дефиле, пройти мастер-класс по созданию арт-брошей и стать частью многих других развлечений.

Откроет модную неделю выставка архивных костюмов из фондов Омской школы дизайна. Зрители смогут познакомиться с молодыми омскими дизайнерами и финалистами VI Международного конкурса моды, дизайна и материальной культуры, чтобы оценить их творения.

Ранее стало известно о возвращении в моду откровенного тренда из 2000-х. Речь идет о торчащих из-под одежды трусах.