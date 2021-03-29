Российский депутат пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российского региона.

По версии следствия, с июня 2012 года по март 2018 года Толмачева при пособничестве своей знакомой и бывшего мужа оформила в собственность 24 земельных участка. Часть из них была присвоена за счет предоставления в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края документов «с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости», а остальные были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий.

Утверждается, что эти документы позволили Толмачевой приобрести в собственность землю по льготной цене. Один из участков она оформила на себя, остальные — на своих родственников и знаковых. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей, он был полностью возмещен в ходе расследования уголовного дела.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру Приморья, Юлия Толмачева признала свою вину, однако не ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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