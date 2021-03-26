Защита арестованного за взятки бывшего пензенского губернатора обжаловала арест

Защита обвиненного в получении многомиллионной взятки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева попросила смягчить приговор для него. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина.

По словам Шуварина, в жалобе защита попросила избрать для Белозерцева меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Дату рассмотрения обращения пока не назначили.

Кроме того, по данным пресс-службы Басманного суда Москвы, также подана апелляционная жалоба на заключение бизнесмена Бориса Шпигеля, задержанного по подозрению в даче взятки губернатору.

В настоящее время экс-губернатор Белозерцев и еще пятеро обвиняемых заключены под стражу до 20 мая.

Известно, что Следственный комитет (СК) России предъявил губернатору, а также главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову обвинения по статьям о даче и получении взятки и посредничестве во взяточничестве в зависимости от роли каждого из них (часть 5 статьи 291, часть 6 статьи 290, статья 291.1 УК РФ).

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. В доме главы Пензенской области следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.