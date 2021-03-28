Сотрудника российского вуза арестовали после гибели двух студентов

Главу департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ) арестовали после гибели двух студентов в общежитии, по предварительным данным, в результате электротравмы. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Сотруднику российского вуза предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, двум и более лицам»). По ходатайству следователя, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по март 2021 года обвиняемый, достоверно зная, что имеющиеся в помещении общежития электроводонагреватели установлены с нарушением правил, а электропроводка в здании не отвечает требованиям безопасности, не принял своевременных мер к устранению данных нарушений не принял, не обеспечив таким образом безопасность проживающих в общежитии студентов.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, проживающих в общежитии студентов расселили.

26 марта на Сахалине следователи возбудили уголовное дело после того, как в общежитии местного вуза были найдены два мертвых студента. Тела двух молодых людей 18 и 19 лет обнаружили утром в пятницу, 26 марта, в одной из секций общежития Сахалинского государственного университета (СахГУ). По предварительной информации, причиной смерти могла стать электротравма.

Позже жители общежития рассказали, что услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился студент. Двое молодых людей выломали дверь и вошли внутрь. Один из них попытался закрыть включенный кран, в результате чего его ударило током. «Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь», — сказал собеседник издания.