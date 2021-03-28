Российский подросток умер после вечеринки на съемной квартире

В Волгограде следователи начали проверку после того, как в съемной квартире в центре города было найдено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Мертвого юношу обнаружили утром в воскресенье, 28 марта. По предварительной информации, накануне вечером и ночью он проводил время в компании товарищей в арендованной на сутки квартире. После непродолжительного сна подросток плохо себя почувствовал и потерял сознание. Друзья сообщили о случившемся его родителям и вызвали скорую. Прибывшим медикам спасти молодого человека не удалось, он скончался на месте.

Причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В феврале в Московской области подросток погиб на глазах у полицейских. Мать больного сахарным диабетом 16-летнего ребенка обратилась к инспектору подразделения по делам несовершеннолетних, чтобы тот провел беседу с ее сыном и уговорил его пройти медобследование. В это время подросток выкрал ключи от сейфа и завладел ружьем родственника. В какой-то момент произошел выстрел.