Московский школьник попытался повторить трюк из интернета и умер

В квартире на востоке Москвы 11-летний подросток, ученик четвертого класса, погиб, пытаясь повторить трюк из интернета с освобождением из петли. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Как сообщает издание со ссылкой на сестру погибшего, незадолго до гибели школьник рассказал ей, что нашел в сети интересный ролик — в нем, в частности, показывали трюк, когда повешенный человек освобождается из петли и остается живым. По мнению матери погибшего, именно этот ролик и привел к смерти ее сына.

Подросток скончался в четверг, 21 января. В этот день около 17:00 38-летняя мать школьника вместе со старшей дочерью отправилась в детский сад за младшей. Женщина вернулась 15 минут спустя — и нашла своего сына без сознания. Она сразу же вызвала скорую, но спасти школьника врачи не смогли.

В настоящее время по факту смерти подростка Следственный комитет России (СКР) проводит проверку: помимо прочего, изучаются социальные сети погибшего. По предварительным данным, семья школьника считалась благополучной, а у него самого не было проблем с учебой.

10 марта 2020 года сообщалось, что на востоке Москвы 16-летний школьник выпил как минимум четыре банки энергетика и умер.

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