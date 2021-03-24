Подросток отправился в одиночку сплавляться по реке и умер

В Шотландии подросток отправился в одиночку сплавляться на каяке по реке и умер, не справившись с течением. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел 23 марта в городе Келсо. Местная 15-летняя девочка, чье имя не раскрывается, отправилась в одиночный сплав на каяках по реке Твид.

Около 15:30 по местному времени службы экстренной помощи получили сообщение о том, что каякер борется с мощным течением реки. Тем не менее спасатели не успели вовремя помочь подростку — спустя некоторое время тело девочки было вытащено из воды.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

11 марта сообщалось о двухлетней девочке, которая утонула в бассейне на популярном курорте Португалии. Ее отец пытался оказать первую помощь и отвез дочь в больницу, но врачи констатировали смерть ребенка.