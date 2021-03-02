Пьяных туристов унесло в открытое море на надувном матрасе

Двух пьяных туристов с запасами пива унесло в море на надувном матрасе. Об этом сообщает The Sun.

В субботу, 27 февраля, двое приятелей, Джексон Перри (Jackson Perry) и Ноа Палмер (Noah Palmer), решили поплавать на своем надувном матрасе недалеко от берега, к югу от города Перт. С собой они взяли холодильник для пикника, забитый банками пива.

«Перед домом Ноя был матрас, но он был немного спущен. Мы решили накачать его и недалеко отплыть... Где-то на 50 метров от берега», — вспоминает Перри.

Однако сильный ветер отнес австралийцев на матрасе на три километра в море, где они дрейфовали три часа. Как рассказал изданию Перри, они не могли грести против волн, и их уносило все дальше и дальше от берега. Мобильные телефоны друзей разряжались, а матрас начал сдуваться.

В итоге мужчин заметили и вернули на берег спасатели-волонтеры. Приятели поделились, что вряд ли сделают что-то по-другому в следующий раз. «Определенно нужно проверить прогноз ветра. Но в остальном мы довольно хорошо провели время», — заявил Перри.

В июле 2020 года сообщалось о россиянке, которую унесло в открытое море на Кубани. Девочка спала на надувном матрасе в виде лебедя. Спасатели вытащили ребенка с родителем из воды в трех километрах от берега. Все это расстояние отец пытался догнать дочь вплавь.