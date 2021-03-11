Двухлетний ребенок утонул в бассейне на популярном курорте

Двухлетняя девочка из Великобритании утонула в бассейне на популярном курорте Португалии. Об этом пишет издание Mirror.

По данным полиции города Албуфейра, инцидент произошел в среду, 10 марта, около семи часов вечера. Семья британских путешественников отдыхала в доме в районе Туниш.

Двухлетний ребенок утонул в бассейне, ее отец пытался оказать ей помощь и отвез дочь в больницу, но врачи констатировали смерть девочки. По факту гибели ребенка ведется расследование.

Ранее в январе сообщалось об 11-летняя россиянке, которую чуть не засосало в водный фильтр бассейна. Волосы девочки застряли в отверстии, она размахивала руками и захлебывалась, чем привлекла внимание других посетителей комплекса. Своевременно отреагировавшие очевидцы сумели вызволить ребенка и вызвали на место бригаду скорой помощи.