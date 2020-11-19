Две пьяные матери повезли детей ночью купаться в море и оказались под арестом

Две матери, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были арестованы после того, как повезли детей ночью купаться. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел поздним вечером во вторник, 19 ноября, в британском городе Суонси в районе залива Касуэлл. Очевидцы вызвали на пляж спасателей и полицию, сообщив, что группа людей «терпит бедствие» на море.

Прибывшие на место сотрудники береговой охраны и правоохранительных органов обнаружили на берегу двух женщин и четверых детей, замерзших после купания в ледяной воде.

В результате обеих матерей задержали — одну из них, 34-летнюю женщину, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а другую, 33-летнюю британку, за неисполнение родительских обязанностей.

8 сентября сообщалось, что группа туристов едва не утонула в Черном море при купании во время шторма. Инцидент произошел на пляже «Ласточка», расположенном в Центральном районе Сочи. По словам очевидцев, мужчины, попавшие на видео, находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате произошедшего никто не пострадал.

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