Смерть россиянки на пляже в Сочи сняли на видео

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Отдыхающая в Сочи россиянка умерла на пляже, несмотря на попытки других туристов спасти ее. Видео инцидента публикует «Живая Кубань».

На кадрах видно, как отдыхающие пытаются оказать помощь женщине, которой стало плохо у берега в море, но их усилия оказываются тщетными. Отмечается, что запись сделана на пляже «Кукуруза» в микрорайоне Мамайка.

По данным портала, в воскресенье туристы заметили в воде женщину, не подававшую признаков жизни. Люди подняли ее на поверхность и попытались провести реанимационные мероприятия, но прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. Как отмечается, причиной произошедшего могли стать проблемы с сердцем.

Ранее в сети появилось видео с пьяными туристами, едва не утонувшими в штормящем море в Сочи. На кадрах видно, как несколько мужчин не могут выбраться на берег из-за сильных волн. На помощь им приходят местные спасатели и другие отдыхающие.