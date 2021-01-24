В бассейне 11-летнюю россиянку чуть не засосало в водный фильтр

В сочинском бассейне едва не утонула 11-летняя девочка — волосы ребенка во время купания засосало в отверстие водяного фильтра, используемого для смены воды. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в гостинице, расположенной в Имеретинской долине. В момент происшествия рядом с ребенком родителей не было.

Освободиться самостоятельно у девочки не получалось — она размахивала руками и захлебывалась, чем привлекла внимание других посетителей бассейна. Своевременно отреагировавшие очевидцы сумели вызволить ребенка и вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи назначили амбулаторное лечение и сообщили о происшествии в полицию.

В правоохранительных органах отметили, что уже проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в январе сообщалось, что 15-летний подросток нырнул с друзьями в популярный среди туристов водоем в Австралии и внезапно исчез. Уточнялось, что мальчик прыгнул со скалы в бассейн реки Джорджес в районе Сиднея и не всплыл на поверхность воды. На место происшествия были вызваны спасатели, полицейские и медики, которые вели поиски пропавшего ребенка в течение нескольких часов. Ближе к вечеру им удалось вытащить из водоема тело подростка без признаков жизни.