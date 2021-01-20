Подросток нырнул с друзьями в популярный среди туристов водоем и внезапно исчез

15-летний подросток нырнул с друзьями в популярный среди туристов водоем в Австралии и внезапно исчез. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

По данным издания, мальчик прыгнул со скалы в бассейн реки Джорджес в районе Сиднея и не всплыл на поверхность воды. На место происшествия были вызваны спасатели, полицейские и медики, которые вели поиски пропавшего ребенка в течение нескольких часов. Ближе к вечеру им удалось вытащить из водоема тело подростка без признаков жизни.

При этом, как стало известно журналистам Daily Mail, местные жители считают это место опасным для прыжков, поскольку под водой есть камень, которого не видно со скалы. По их словам, за последние несколько лет, в этом районе реки Джорджес погибли примерно пять человек.

В декабре 2020 года житель Бразилии поскользнулся, когда пытался сделать селфи на водопаде, и погиб. Он упал на камни с десятиметровой высоты и получил смертельную черепно-мозговую травму. На следующий день он скончался в больнице. Отец мужчины сообщил, что его сын был увлечен фотографией и часто приезжал на этот водопад.