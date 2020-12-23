Мужчина попытался подобрать позу для фото у водопада и умер

Житель Бразилии поскользнулся и разбился насмерть при попытке сделать селфи на вершине водопада. Об этом сообщает издание New York Post.

В субботу, 19 декабря, 22-летний Гильерме Чапетти (Guillherme Chiapetti) позировал для фотографии, поскользнулся, упал с десятиметровой высоты и приземлился на камни. Мужчина получил смертельную черепно-мозговую травму и скончался в больнице муниципалитета Марешал-Кандиду-Рондон, штат Парана, утром в воскресенье, 20 декабря.

Тетя погибшего Ивани (Ivani) оплакивала племянника в социальных сетях. «Если бы в прошлое воскресенье я знала, что этот поцелуй будет последним, я бы больше обнимала и целовала тебя. Покойся с миром, мой ангел. Бог встретит тебя с распростертыми объятиями», — написала она.

Отец Чапетти сказал, что его сын увлекался фотографией и часто посещал водопад, с которого упал.

Ранее сообщалось, что японский турист погиб при попытке сделать селфи у входа в индийский музей-мавзолей Тадж-Махал. Он поскользнулся и упал со ступенек.