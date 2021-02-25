В Московской области подросток погиб на глазах у полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, мать больного сахарным диабетом 16-летнего ребенка обратилась к инспектору подразделения по делам несовершеннолетних, чтобы тот провел беседу с ее сыном и уговорил его пройти медобследование. В это время подросток выкрал ключи от сейфа и завладел ружьем родственника. В какой-то момент произошел выстрел.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева рассказала «Ленте.ру», что Подольской городской прокуратуре поручено провести проверку по факту случившегося. В ее ходе будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии.