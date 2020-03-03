Российский подросток застрелил отца-тирана

В Забайкальском крае 17-летний подросток во время ссоры застрелил из ружья отца. Об этом во вторник, 3 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Преступление совершено в ночь с понедельника на вторник, в отношении подростка возбудили уголовное дело об убийстве. Он совершил преступление на почве «неприязненных отношений» с родителем.

По данным источника «Ленты.ру», инцидент произошел в одном из сел Забайкальского края, в многодетной семье. Подросток рассказал следователям о сложных отношениях с отцом: якобы тот постоянно избивал его и жестоко обращался с другими детьми. После очередной ссоры молодой человек взял спрятанное ружье отца-тирана и дважды выстрелил в него. Мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления — не исключается возможность переквалификации уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подтвердила наличие психотравмы у убивших отца сестер Хачатурян. Прокуроры пришли к выводу, что травма причинила тяжкий вред здоровью девушек, из-за чего у них сформировалась защитная реакция и они вынуждены были защищаться любым способом.

В июле 2018 года три сестры Хачатурян убили своего отца, нанеся ему многочисленные удары ножом и молотком. Девушки заявили, что несколько лет терпели физическое и сексуальное насилие с его стороны.

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