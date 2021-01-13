Подросток купил в антикварном магазине гранату и погиб

Подросток из американского штата Вирджиния погиб в результате взрыва боевой гранаты времен Второй мировой войны, которую он купил в антикварном магазине. Об этом сообщает издание LADBible.

В Федеральном бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сообщили, что ручная граната, предположительно, была приобретена в антикварном магазине города Шарлотт, штат Северная Каролина, в июне 2020 года.

Спустя шесть месяцев, 23 декабря, боеприпас взорвался. В результате взрыва погиб подросток.

Власти предполагают, что этот же продавец летом мог продать и другие гранаты, которые могут содержать взрывчатые вещества и представлять опасность.

«На момент продажи ни продавец, ни покупатели не знали, что гранаты не обезврежены и могут взорваться», — отметили в бюро.

Ранее сообщалось, что житель английского города Бат, графство Сомерсет, поймал в канале Кеннет-Эйвон боевую гранату на удочку с полученным в подарок на Рождество неодимовым магнитом. Мужчина и его друг вызвали полицейских, которые перекрыли улицу на три часа и обезвредили боеприпас.