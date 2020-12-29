Мужчина пошел на магнитную рыбалку и поймал боевую гранату

Житель английского города Бат, графство Сомерсет, поймал в канале Кеннет-Эйвон боевую гранату на удочку с полученным в подарок на Рождество неодимовым магнитом. Об этом сообщает издание The Mirror.

28-летний электрик Тоби Скотт (Toby Scott) увлекается «магнитной рыбалкой» — поиском металлических предметов на дне водоемов при помощи удочки с прикрепленным к ней магнитом. Он получил в подарок на Рождество мощный неодимовый магнит и решил испробовать его.

В воскресенье, 27 декабря, Скотт вместе со своим 35-летним другом Эллиоттом Бромфилдом (Elliott Bromfield) пришли к набережной канала Кеннет-Эйвоy и закинули в воду привязанный к веревке магнит. Сначала мужчины выловили деталь от игрушечной машинки, затем забросили магнит в воду еще несколько раз и поймали боевую гранату времен Второй мировой войны.

Друзья сделали несколько фотографий, после чего осторожно опустили гранату в воду. После этого англичане вызвали полицию. Прибывшие на место полицейские перекрыли улицу на три часа. Специалисты обрезали магнит вместе с гранатой и положили их в металлический ящик, чтобы позже уничтожить боеприпас в безопасном месте.

Скотт заявил, что полученный урок заставит его отказаться от дальнейших экспериментов с магнитной рыбалкой.

Неодимовый магнит стоит около 14,8 тысячи рублей и считается одним из самых мощных магнитов.

Ранее сообщалось, что граната времен Второй мировой войны взорвалась на кухне у жительницы английского города Дил, графство Кент, после того, как она с дочерью приняли боеприпас за окаменелость и принесли его домой. Граната взорвалась после того, как женщина попыталась проткнуть ее горячей иглой.