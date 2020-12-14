Мать и дочь приняли гранату за рвоту кашалота и устроили взрыв на кухне

Граната времен Второй мировой войны взорвалась на кухне у жительницы английского города Дил, графство Кент, после того, как она с дочерью приняли боеприпас за окаменелость и принесли его домой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

5 декабря 38-летняя Джоди Крюс (Jodie Crews) и ее восьмилетняя дочь Изабелла (Isabella) гуляли на пляже с собаками и нашли на камнях нечто похожее на кость. «Мы часто собираем стекла и коряги, так как любим мастерить поделки», — пояснила Крюс.

Мать и дочь забрали находку домой. Крюс опубликовала фотографии находки на сайтах, посвященных археологии, и получила множество ответов. «Одна женщина сказала, что находка похожа на амбру — очень дорогую рвоту кашалота, — и посоветовала проткнуть его горячей иглой», — рассказала англичанка.

Крюс решила последовать совету. «Как только я воткнула иглу, оболочка немного расплавилась, и весь предмет превратился в огненный шар», — подчеркнула англичанка. Она бросила боеприпас в раковину на кухне. Граната расплавила пластиковый подоконник, повредила раковину и заполнила дом дымом.

Изабелла закричала и выбежала на улицу. «Когда дочь оказалась в саду, я побежала наверх, чтобы забрать кошек и собак», — отметила Крюс. Тем временем соседи вызвали спасателей.

Она предположила, что 80-летнюю гранату, сохранившуюся после Второй мировой войны, могло вынести на берег во время шторма.

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