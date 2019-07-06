Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Губернатор Иркутской области сбежал от вопроса про деньги для подтопленцев
Чернокожие совершили групповую кражу за 30 секунд
ПСЖ предложил Неймара «Реалу»
Названы регионы России с наибольшим числом разводов
Погба открутил крышки двух бутылок одним ударом
Раскрыт любимый плейлист Назарбаева
В Москве задержан продававший дипломы ректор
В Москве в реку упало такси с девушкой 
Названо лучшее оружие Первой мировой
Новости партнеров

Юноша искал клад и подорвался на бомбе времен Первой мировой

Перейти в «Мою Ленту»

Во Франции юноша подорвался на бомбе времен Первой мировой войны во время поисков клада. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в начале июля. 18-летний любитель истории и любительских раскопок Поль Айден (Paul Aiden) пытался найти золото с помощью металлодетектора в лесу неподалеку от своего дома в городе Мец, регион Гранд-Эст. Когда детектор запищал, юноша решил, что обнаружил золотые монеты. Он начал копаться в густых зарослях и наткнулся на старое взрывное устройство. Айден едва осознал, что это такое, как его отбросило взрывной волной.

«Я лежал на земле, у меня текла кровь, и я не понимал, что происходит. Меня контузило, я не знал, что случилось, но увидел кровь на груди и оторванный указательный палец», — рассказал Айден. Француз отметил, что ему повезло выжить — если бы осколки, которыми был начинен снаряд, попали немного выше, он мог погибнуть.

Юноша самостоятельно добрался домой, его родители немедленно вызвали скорую помощь. Айдена доставили в больницу, где врачи в течение часовой операции извлекли из него около 50 осколков и пришили ему палец. Операция прошла успешно, однако из-за взрыва француз больше не чувствует левую руку и слышит постоянный звон в ушах.

Несмотря на травмы, Айден собирается продолжить заниматься поиском кладов. «Я буду искать сокровища всю жизнь и не позволю какой-то бомбе остановить меня», — заявил юноша.

Полицейские и саперы установили, что Айден подорвался на французской взрывчатке 1915 года. Они обыскали место, где кладоискатель наткнулся на бомбу, нашли неподалеку немецкую фосфорную гранату и обезвредили ее.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Teenage history fanatic, 18, discovers a First World War bomb near his home in France - only for it to blow up, leaving him without a finger and riddled with 50 pieces of shrapnel
Сотни итальянцев покинули дома из-за бомбы времен Второй мировой войны
Бомбу времен Второй мировой обнаружили у швейцарского дома престарелых
Поляки решили обезвредить в костре снаряд времен Второй мировой войны и умерли
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03 5 июля
Алексей Свистунов

Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки

Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
04:29Сегодня

Меланию Трамп превратили в «уродливую» деревянную статую

20:46 5 июля

Самая толстая в мире женщина похудела на 194 килограмма и снова потолстела

19:41 5 июля

Соседи подали в суд на петуха за слишком ранние крики

Из жизни00:0514 июня

Сокровища дядюшки черта

На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
18:50 5 июля

В США по рекам потек алкоголь

17:58 5 июля

Очередной украинец убил «чупакабру»

16:22 5 июля

Россияне выпали с девятого этажа во время секса

Из жизни00:04 1 июля

«Австрия — это улучшенная версия СССР»

История москвички, перебравшейся в Вену
14:33 5 июля

Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его

15:24 5 июля

Семья воссоединилась с потерянной собакой спустя шесть лет

13:29 5 июля

Прикосновение гигантского питона довело женщину до истерики

Россия
«Фемки хотят меня убить и кастрировать»
Сестер Хачатурян бил и насиловал отец. Этот россиянин пытается отправить их в тюрьму
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Что привело к гибели 14 российских офицеров-подводников на «Лошарике»
В России задумались об отечественном аналоге «Википедии»
Названы регионы России с наибольшим числом разводов
Владельцев перевернувшегося под Туапсе катера упрекнули в жадности
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест и избежать Средневековья
Все материалы
Мир
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
В Калифорнии произошло второе за сутки землетрясение
Чернокожие совершили групповую кражу за 30 секунд
США задумали бороться с «пагубным влиянием Кремля»
Россия понадеялась на расширение контактов с США
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Косово обвинили в создании гетто для сербов
Все материалы
Бывший СССР
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
Порошенко обналичил 34 миллиона долларов после поражения на выборах
Торжество несогласных
Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги
Зеленский пообещал выполнить минские соглашения
Порошенко обозвал Шария бранным словом
Партия Порошенко отказалась от предложенных в НАТО реформ
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Все материалы
Экономика
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
Зеленый рай
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Богатейший человек в мире стал холостяком
Перед Украиной замаячила угроза техногенной катастрофы
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Собранные под Тулой внедорожники отправят в Европу
Все материалы
Силовые структуры
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Луиза ХайруллинаСбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани
Она совершила идеальное преступление, став звездой соцсетей. Но ее выдали собственные дети
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка
Капитана перевернувшегося в Черном море катера задержали
Россиянин открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком преподавателя академии ведомства
Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков
НАТО усилит ПРО в Европе из-за России
Названо лучшее оружие Первой мировой
В США заявили о «взломе» врагами военных спутников
Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО
Все материалы
Спорт
«Все пытались это повторить»
 
Нурмагомедов пообещал обойтись без прыжков из клетки в следующем бою
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении
Погба открутил крышки двух бутылок одним ударом
Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
15-летняя американка вышла в 1/8 финала Уимблдона
«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Все материалы
Культура
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
Отпуск без конца
Гормоны и кризис жанра: европейские каникулы Человека-паука
Алибасов окрестил зарабатывающих на нем сына и пиар-директора больными людьми
Джеймса Франко вовлекли в дело об избиении Эмбер Херд Джонни Деппом
От Зеленского потребовали вновь запретить «Сватов»
Раскрыты гонорары главных российских звезд
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они до боли глупы»
Интернет поработил людей и превратил их жизнь в пытку. Но сбежать не удастся
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Названы гонорары российских юмористов
Волочкова похвалилась растяжкой и ногой открыла бутылку
Миллионы пользователей Android скачали обновление и стали жертвами мошенников
Корчевников рассказал о последствиях трепанации черепа
Все материалы
Ценности
Стразы на груди
Мех чебурашки и «сиамские близнецы»: чем поразила неделя моды в Париже
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Раскрыт секрет крошечного украшения Меган Маркл
Иранскую модель изгнали из страны за откровенные фото и вынудили скитаться
Бикини для женщин с большой грудью взбудоражило пользователей сети
Эмили Ратаковски показала свои детские снимки
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Россиянам показали облик плацкартов с удлиненными полками
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Все материалы
Из жизни
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Среди отбросов и могил
Этот город умирает без еды, денег и лекарств. Чтобы выжить, приходится грабить мертвецов
Меланию Трамп превратили в «уродливую» деревянную статую
Соседи подали в суд на петуха за слишком ранние крики
В США по рекам потек алкоголь
Россияне выпали с девятого этажа во время секса
Все материалы
Alfa Romeo для «Дакара» и другие гости из параллельного мира
Преподаватель промышленного дизайна показывает, как надо
Забытые концепты: Dodge Deora
Увековеченную в игрушках легенду дизайна создали сторонние специалисты
Памяти Ли Якокки
Избранное на Моторе: семь подвигов главного автомобильного менеджера Америки
Первый тест обновленного VW Passat
Выясняем, что изменилось в восьмом поколении легендарной модели после рестайлинга
Audi построила гоночный R8 для несуществующей серии
В Россию привезут полноразмерный Bugatti Chiron из Lego
Спрос на гиперкар Aston Martin Valkyrie в шесть раз превысил тираж
Все материалы
Дом
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
Возвели в квадрат
Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Квартиры россиян резко выросли в цене
У Александра Маслякова нашли особняк за 400 миллионов рублей
Семья оплатила ипотеку материнским капиталом и осталась без жилья
Дружба с таксистом стоила россиянину квартиры
Все материалы