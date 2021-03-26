В общежитии российского вуза нашли двух мертвых студентов

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело после того, как в общежитии местного вуза были найдены два мертвых студента. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Тела двух молодых людей 18 и 19 лет обнаружили утром в пятницу, 26 марта, в одной из секций общежития Сахалинского государственного университета (СахГУ) по улице Крюкова в Южно-Сахалинске. По предварительной информации, причиной смерти могла стать электротравма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). В настоящее время ведется сбор доказательств, устанавливаются причина и обстоятельства смерти студентов. Следователи оценят действия должностных лиц вуза, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов.

Как пишет РЕН ТВ, студенты погибли в душевой из-за короткого замыкания проводки титана — один из них хотел помыться, а другой пытался спасти товарища. В правительстве Сахалинской области сообщили, что глава региона Валерий Лимаренко распорядился в течение трех дней проверить работу всего электрооборудования, размещенного во всех социальных учреждениях.

Ранее в поселке Власиха Московской области) нашли мертвым студента первого курса Международного юридического института. Тело 19-летнего юноши было подвешено на веревке, прицепленной к крюкам над межкомнатной дверью. В мобильном телефоне молодого человека было «зловещее» СМС-сообщение: «Ты и 99 игроков, выживет только один».