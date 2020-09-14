Российского студента нашли подвешенным на крюках и со «зловещим» СМС в телефоне

В поселке Власиха (Московская область) нашли мертвым студента первого курса Международного юридического института. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Тело 19-летнего юноши было подвешено на веревке, прицепленной к крюкам над межнокомнатной дверью.
Как уточняет канал, в мобильном телефоне молодого человека было «зловещее» СМС-сообщение: «Ты и 99 игроков, выживет только один».
Причина смерти студента устанавливается. Из комнаты погибшего полицейские изъяли компьютер, телефон, тетрадь и флеш-накопитель.
Ранее сообщалось, что курсант третьего курса Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге умер во время сдачи норматива по бегу. 20-летний студент факультета сбора и обработки информации упал на третьем километре во время физподготовки. Врачи пытались оказать ему помощь, но курсант скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца.