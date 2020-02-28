Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, передает ТАСС.

По информации 5-tv.ru, днем в пятницу, 28 февраля, на перемене 13-летняя девочка начала задыхаться и хрипеть. Ее отвели в медицинский кабинет, через несколько минут приехала скорая. Медики пытались помочь школьнице, но она умерла. Издание пишет, что, по неподтвержденным данным, у нее было какое-то заболевание. РЕН ТВ сообщал, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия.

10 февраля в Ленинградской области на уроке физкультуры умер 16-летний студент. За несколько дней до этого аналогичное произошло со старшеклассником в одной из подмосковных школ.

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