Российский студент умер на уроке физкультуры

В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

По предварительным данным, 16-летний студент умер во время занятий 10 февраля в Волховском колледже транспортного строительства. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

7 февраля сообщалось, что в одной из школ Московской области учащийся умер на уроке физкультуры. Инцидент произошел в поселке Молодежный городского округа Подольск. По данным источника в правоохранительных органах, школьник был 2004 года рождения.

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