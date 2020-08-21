Курсант российской военной академии умер во время сдачи норматива

Учащийся третьего курса Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге умер во время сдачи норматива по бегу, сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, днем в пятницу, 21 августа, 20-летний студент факультета сбора и обработки информации упал на третьем километре во время физподготовки. Врачи пытались оказать ему помощь, но российский курсант скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Курсант был родом из Барнаула и учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета. Другие подробности не приводятся.

В феврале на уроке физкультуры умер 16-летний студент колледжа в Ленинградской области. Детали не сообщались. 7 февраля во время физкультуры умер школьник в подмосковном Подольске.