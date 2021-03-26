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Раскрыты подробности гибели двух российских студентов в общежитии

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Фото: Pixabay

Соседи двух студентов, которые ранее были найдены мертвыми в одном из общежитий вуза на Сахалине, раскрыли подробности случившегося. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

По словам очевидцев, накануне вечером жильцы общежития услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился студент. Двое молодых людей выломали дверь и вошли внутрь. Один из них попытался закрыть включенный кран, в результате чего его ударило током. «Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь», — сказал собеседник издания.

Очевидцы добавили, что другие студенты побежали к щитку и выключили электричество, после чего попытались оказать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что на Сахалине следователи возбудили уголовное дело после того, как в общежитии местного вуза были найдены два мертвых студента. Тела двух молодых людей 18 и 19 лет обнаружили утром в пятницу, 26 марта, в одной из секций общежития Сахалинского государственного университета (СахГУ). По предварительной информации, причиной смерти могла стать электротравма.

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