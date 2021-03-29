Кремль ответил на предложение допустить к Навальному немецких врачей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на предложение допустить к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за его здоровьем в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в России не было случаев привлечения зарубежных врачей к лечению заключенных учреждений ФСИН. Песков также добавил, что такие вопросы стоит переадресовать во ФСИН. Он также не согласился с тем, что здоровье заключенного имеет международные аспекты.

Ранее в Кремле заявляли, что не следят за здоровьем Навального, так как этим вопросом занимается администрация исправительного учреждения.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов сообщал, что Навальный пожаловался на проблемы со здоровьем. «В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было», — заявил Куликов.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.